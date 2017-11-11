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Крупная коммунальная авария произошла в Приморье

Электрики Приморья сейчас находятся в режиме особой готовности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня утром из-за обрыва одного из проводов произошло отключение высоковольтной линии электропередачи "Давыдовка - Барабаш - Славянка", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Без электроэнергии остались 23 тыс. 600 жителей Хасанского района края. В течение трех часов эта авария была устранена, сейчас все потребители Хасанского района подключены к энергоснабжению. Однако в другом районе - Лазовском- также регистрируются отключения электроэнергии.

Ранее агентство сообщало, что электрики Приморья сейчас находятся в режиме особой готовности. Причиной стал шквальный ветер, сносящий все на своем пути. в особом режиме работают 13 бригад энергетиков, им выделено 14 единиц техники.

Напомним, уже несколько автолюбителей стали жертвами сильных порывов ветра во Владивостоке. Так, поздней ночью на дорогой автомобиль в районе улицы Бородинская упало дерево. На Некрасовской мощный ветер оторвал обшивку дома, которая приземлилась на автомобиль. В районе Эгершельда у транспортных средств из-за сильного ветра отрываются номера.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную.В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.

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