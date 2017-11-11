Из-за сильного ветра в Приморье электрики края находятся в состоянии готовности

Выделено 14 единиц техники

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Компания "Приморские электрические сети"(филиал АО Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) перевела в субботу свои ремонтные бригады на особый режим работы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДРСК. Причиной готовности стал шквальный ветер, сносящий все на своем пути.

"На территории края сохраняется сильный ветер, в прибрежных районах с порывами свыше 25 м/с. Из-за непогоды происходят перебои в электроснабжении потребителей прибрежных районов Приморья. В подразделениях филиала установлен круглосуточный режим дежурства оперативного персонала, подготовлена спецтехника и необходимые материалы", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что в особом режиме работают 13 бригад энергетиков, им выделено 14 единиц техники.

Напомним, уже несколько автолюбителей стали жертвами сильных порывов ветра во Владивостоке. Так, поздней ночью на дорогой автомобиль в районе улицы Бородинская упало дерево. На Некрасовской мощный ветер оторвал обшивку дома, которая приземлилась на автомобиль. В районе Эгершельда у транспортных средств из-за сильного ветра отрываются номера.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную.В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.