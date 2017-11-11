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Колбасу «с сюрпризом» продают в Приморье

Потребители обманулись уже второй раз
Фото: nhk_off Фото: nhk_off
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Жители Приморья приобрели колбасу с плесенью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на  nhk_off.

Инцидент произошел в городе Находка. Местные жители были крайне удивлены, придя домой. Только что купленная колбаса была украшена плесень. По словам покупателей, такое с ними случается уже во второй раз.

Один из пользователей социальной сети рассказал, что только один запах в магазине, где приморцы приобрели некачественную колбасу, оставляет желать лучшего:

"Один раз зашла, запах в этом магазе... Сразу ясно стало - один"свежачок"", - рассказывает подписчица. 

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