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Борис Кубай рассказал об еще одном надвигающемся на Приморье циклоне

Непогода обрушится на край уже к концу следующей недели
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о надвигающемся на Приморье четвертом циклоне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Борис Викторович, сегодня к Приморскому краю подошёл очередной циклон в сопровождении дождя, а на удалении от морского побережья — снега. Что дальше будет происходить с погодой?

— Как и ожидалось, сегодня циклон будет проходить своим центром прямо через Владивосток, а примерно к 22 часам он окажется в районе Преображения — Ольги. Здесь он продолжит своё развитие и к утру завтрашнего дня выйдет довольно активным в пролив Лаперуза, в последующем нацеливаясь на центральную часть Охотского моря.

С продвижением циклона на восток-северо-восток в регионах, где сейчас наблюдается дождь, он может перейти в мокрый снег, там где уже идёт снег, он сохранится ещё на протяжении суток, ослабевая с запада на восток.

Кроме того, мокрый снег и слабоотрицательная температура создадут благоприятные условия для образования гололедицы на дорогах, особенно на перевалах, и отложения льда и мокрого снега на проводах. С усилением ветра до 20–25 м/с гололёд и мокрый снег на проводах могут привести к обрывам линий электропередач.

Существует ли вероятность перехода дождя в снег во Владивостоке?

— Важный и сложный вопрос. К моменту подхода циклона к Преображению температура воздуха на высоте облако-осадкообразования понизится от +2 °С до −4…−6 °С. С этого момента дождь может перейти в снег. Но с удалением циклона от Приморского края интенсивность осадков во Владивостоке будет уменьшаться, и ко второй половине ночи они могут и вовсе прекратиться. Это означает, что если снег и пойдёт, то выпадет его не много и город может отделаться лёгким испугом.

Прогноз на выход третьего циклона на Приморье остается в силе?

— Да. Этот циклон собирается повторить траекторию двух предыдущих, нацеливаясь на Приморский край. Осадки могут начаться в ночь на понедельник, 13 ноября. Причём осадки в виде дождя пройдут только в районах, близких к побережью. Но и здесь дальнейший переход дождя в снег (от небольшого до умеренного) может произойти быстрее сегодняшнего. Иными словами, если, например, сегодня дождь во Владивостоке будет более продолжительным, чем снег, то в начале следующей недели может наблюдаться обратная картина.

В середине месяца в крае ожидается похолодание, насколько интенсивным и продолжительным оно может оказаться?

— Судите сами: если в первой декаде ноября температура воздуха в нижней тропосфере над Владивостоком наблюдалась в пределах от +2 °С до −3 °С, то к 15 ноября она может понизится до −15…−18 °С. Правда через 2–3 дня она несколько повысится, поскольку к концу недели к Приморью может подойти ещё один, уже четвёртый по счёту циклон. И вероятность выпадения снега с ним, даже во Владивостоке, может быть велика. Словом, покой нам только снится.

Спасибо.

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