Из-за незначительного ДТП трассу во Владивостоке сковал затор

Причиной ДТП стала неосторожность водителей

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе Народного проспекта в сторону кольца 3-ей Рабочей. Судя по всему, один из автомобилистов не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и совершил столкновение с другим участником движения. От удара автомобили буквально откинуло друг от друга по разные стороны трассы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сейчас движение в районе ДТП затруднено.