Спортсмен из Приморья завоевал титул Чемпиона мира по кикбоксингу

Александр Захаров получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Спортсмен из Уссурийска стал Чемпионом мира по кикбоксингу и завоевал звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает РИА VladNews.

Накануне в Будапеште, столица Венгрии, завершился чемпионат мира по кикбоксингу. Александр Захаров, спортсмен из Приморья, провел поединки с 18 оппонентами. Первый бой закончился техническим нокаутом, остальные три – победой Александра.

Кроме того, тренер спортсмена Андрей Подоплелов удостоился звания «Заслуженный тренер России». Мужчина рассказал, что Александр Захаров занимается у него вот уже 15 лет, в 2002 году в возрасте 11 лет будучи еще маленьким мальчиком Саша пришел в секцию кикбоксинга ЦРТДЮ на базе школы номер №31 города Уссурийск и с тех пор начался его чемпионский путь.