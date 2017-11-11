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Спорт

Спортсмен из Приморья завоевал титул Чемпиона мира по кикбоксингу

Александр Захаров получил звание «Заслуженный мастер спорта России»
Фото: Александр Захаров Фото: Александр Захаров
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Спортсмен из Уссурийска стал Чемпионом мира по кикбоксингу и завоевал звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает РИА VladNews.

Накануне в Будапеште, столица Венгрии, завершился чемпионат мира по кикбоксингу. Александр Захаров, спортсмен из Приморья, провел поединки с 18 оппонентами. Первый бой закончился техническим нокаутом, остальные три – победой Александра.

Кроме того, тренер спортсмена Андрей Подоплелов удостоился звания «Заслуженный тренер России». Мужчина рассказал, что Александр Захаров занимается у него вот уже 15 лет, в 2002 году в возрасте 11 лет будучи еще маленьким мальчиком Саша пришел в секцию кикбоксинга ЦРТДЮ на базе школы номер №31 города Уссурийск и с тех пор начался его чемпионский путь. 

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