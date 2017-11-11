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Политика и экономика

У жителей Приморья накопилось много вопросов к Андрею Тарасенко

Врио губернатора находится в рабочей поездке в Хасанском районе
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья сейчас находится в Хасанском района Приморья с рабочим визитом. Стоит отметить, что на запланированных в рамках визита объектах Андрея Тарасенко уже ждали жители Хасанского района, которые рассказали ему о своих проблемах, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В первую очередь Андрею Тарасенко рассказали о проблеме со школьным автобусом в селе Филипповка. Местные жители сообщили, что автобус для школьников выделили, однако он не эксплуатируется, из-за этого ученикам приходится пропускать занятия.

"А потом нашим детям говорят, что они тупые, прогульщики",- жалуются местные жители.

Глава Хасанского района Сергей Овчинников сообщил Андрею Тарасенко, что автобус действительно выделили, но найти водителя до сих пор не могут. Врио губернатора был очень удивлен:

"За все это время вы не нашли водителя? Это как? Необходимо за неделю найти водителя и сообщить об этом мне",- сказал Андрей Тарасенко.

Также жители села Филиповка рассказали Андрею Тарасенко о проблеме почтовых отделений.

"Ближайшее почтовое отделение находится в селе Барабаш. Но нам некогда туда ездить, а почта нужна",- сообщил житель села Филипповка.

Андрей Тарасенко поручил главе муниципалитета разобраться с этой проблемой.

Помимо этого, к вопросам присоединились и жители Ханкайского района, которые попросили врио губернатора организовать с ними личную встречу, на что Андрей Тарасенко пообещал им это устроить.

Сейчас врио губернатора встретился с депутатами Думы Хасанского района, после этого Андрей Тарасенко проведёт личную встречу с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым.

Корреспондент РИА VladNews следит за развитием событий.

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