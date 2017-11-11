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Ночные гонщики мешают спать жителям Владивостока

Громкие звуки глушителей и визг колес не дают владивостокцам уснуть
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Любители дрифта во Владивостоке мешают спать по ночам местным жителям, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Одной из самых популярных и любимых трасс местных "гонщиков" являются крутые повороты на фуникулер и само кольцо фуникулера. Минувшей ночью автолюбители вновь состязались в мастерстве дрифта. Все это шоу сопровождалось громки ревом моторов, глушителей и визгом колес. Жильцы близлежащих домов с дрифтерами радости не разделяют, так как громкие звуки не дают им спать по ночам.

Такие гонки устраиваются местными автомобилистами почти каждый день. Кроме того, что "гонщики" нарушают спокойствие в городе, они еще и создают аварийные ситуации, в которых могут пострадать невинные люди.

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