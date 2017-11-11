Во Владивостоке автомобиль оказался под завалом утеплителя фасада здания

Сильный порыв ветра сорвал материал

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Сильный ветер продолжает сносить конструкции во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Очередной инцидент произошел в районе улицы Некрасовская, 54. Там с фасада здания ветром был сорван утеплитель, который приземлился на автомобиль. В результате транспортное средство получило серьезные повреждения. По предварительной информации, из людей никто не пострадал.

Напомним, аналогичный случай произошел во Владивостоке сегодня ночью. Ветер снес дерево, в результате чего был поврежден дорогой автомобиль.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную.В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.