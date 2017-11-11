Сильный ветер повалил деревья во Владивостоке

В результате инцидента пострадал дорогой автомобиль

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Ухудшение погодных условий во Владивостоке повредило автомобиль местному жителю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел поздней ночью в районе улицы Бородинская, 45. Сильный ветер повалил массивное дерево, которое приземлилось на дорогой автомобиль марки Mersedes. Другим автомобилистам повезло: их транспортные средства не пострадали.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Отметим, ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке погоду оценивают как опасную. В краевой столице ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение дорог. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.