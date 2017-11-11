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Во Владивостоке обрушился фасад здания

Местные жильцы жалуются на УК и ЖЭУ
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Жильцы одного из домов во Владивостоке стали свидетелями обрушения фасада здания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел возле дома по улице Тунгусская, 12. Там частично обвалился фасад здания. Все это местный житель заснял на камеру мобильного телефона. (Видео по ссылке). По его словам, об аварийном состоянии фасада известно давно. Жильцы неоднократно обращались в УК, ЖЭУ но никаких мер предпринято не было. 

"Хорошо, что обошлось без пострадавших", - комментирует автор видео. 


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