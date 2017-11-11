Во Владивостоке разыскивают девушку, присвоившую себе крупную сумму денег

Момент так называемой «кражи» зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивают девушку, совершившую преступление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел накануне. Мужчина вышел из офиса по адресу Партизанский проспект, 8 и обронил конверт с деньгами. Чуть позже мимо здания проходила девушка, которая подняла конверт с земли и, заглянув вовнутрь, обнаружила там крупную сумму денег. Кроме средств в конверте также находились бумаги, из следовало, что деньги принадлежат офису, из которого и выходил мужчина, их обронивший. Несколько минут подумав, девушка уже было сделала пару шагов ко входу, но передумала и прошла мимо, реши все же присвоить денежные средства себе.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видео можно посмотреть по ссылке.

Теперь девушку разыскивают. Всех, кто что-либо о ней знает, просят обращаться по телефону:

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