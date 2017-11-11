Во Владивостоке «разули» автомобиль

Уже очень много времени ТС никто не эксплуатирует

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неизвестные сняли с автомобиля колеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Со слов очевидцев, белый автомобиль марки Toyota Vista уже очень долго стоит на отшибе трассы. Сегодня ночью неизвестные сняли с ТС литье и резину. В социальных сетях появилась фотография автомобиля с подписью "Чья машина!!!" Неравнодушные владивостокцы надеются, что хоть так владелец увидит свое транспортное средство и оградит от опасности.

Местные жители рассказывают, что этот автомобиль уже не раз появлялся в пабликах. Сообщается, что хозяйке машина больше не нужна, и она ее бросила.