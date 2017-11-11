После прошедшего ночью ливня трасса в Приморье превратилась в каток

Уже есть первые жертвы

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Автолюбителей Приморье предупреждают о том, что трасса, после прошедшего ночью дождя, стала очень опасна, сообщает РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры с участка дороги в пгт. Смоляниново, Шкотовский район. По словам очевидцев, утром на ледяной трассе уже наблюдались аварии. Так, в Царевке, деревня в Шкотовском районе, с трассы в кювет ушел автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал.

Водителей просят с осторожностью передвигаться по ледяной дороге.

Кроме того, ранее агентство сообщало, что сегодня региону присвоили оранжевый уровень опасности. В кране ожидается снег с дождем, сильный ветер и обледенение трассы.