В Приморье сегодня ожидается снег с дождем и сильный ветер

Оранжевый уровень опасности присвоили погоде в крае сегодня

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 ноября, погоду в Приморье оценивают как опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер, дождь со снегом и обледенение дорог.

Оранжевый уровень опасности также присвоен югу Хабаровского края. Сахалинской области и Чукотскому АО. Желтый уровень опасности присвоили арктическому побережью Республики Саха, северу Камчатского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области и ЕАО.

Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке сегодня сильный ветер и гололед.