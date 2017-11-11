​Владелец cсмертельного аттракциона в Приморье будет наказан

По вине нерадивого предпринимателя погиб отдыхающий

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Приморец ответит за смерть отдыхающего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморья. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел еще летом этого года на территории базы отдыха «Берег» в селе Рязановка. Обвиняемый оказывал услуги по прокату на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, за специально оборудованным для этих целей катером. Работники, оказывающие услугу, специального обучения не проходили и, более того, еще не достигли совершеннолетия.

Один из отдыхающих вместе со своей женой решили воспользоваться прокатом и оплатил обвиняемому 2500 рублей. Однако в связи с тем, что наемные работники действовали при подготовке к полету несогласованно, процесс пристегивания мужчины и женщины к подвесным системам парашюта не выполнен. Парашют с находящимися на нем людьми поднялся вверх и мужчина упал с высоты в воду. Спасти отдыхающего приморца уже не удалось, мужчина погиб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.