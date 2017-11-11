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Большие проблемы доставил снег водителям большегрузов в Приморье

Автомобилисты застряли на одном из перевалом
Фото: dpskontrol_125rus Фото: dpskontrol_125rus
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Первый серьезный снег в Приморье доставил автомобилистам значительные проблемы, сообщает РИА VladNews. Однако больше всего досталось водителям габаритных авто.

Резкое ухудшение погодных условий сильно повлияло на работу компаний-перевозчиков. Как стало известно корреспонденту агентства, на одном из перевалов в районе поселка Сибирцево, Черниговский район Приморья, застряли водители большегрузов. Ледяной накат не позволит габаритным авто преодолеть крутой подъем, в результате чего автомобилистам пришлось самостоятельно посыпать трассу. чтобы продолжить свой путь.

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