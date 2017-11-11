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Владыка из Москвы приедет во Владивосток

В 2018 году состоится открытие храма на центральной площади города
Фото: keflx.college-sapeu.ru Фото: keflx.college-sapeu.ru
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пригласил на православного храма, который достроят в центре Владивостока в 2018 году, руководителя секретариата Московской Патриархии отца Сергия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Глава региона и Архиепископ Солнечногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководитель секретариата Московской Патриархии, владыка Сергий встретились в Москве. Отец Сергий рассказал, что уже несколько лет не был в Приморье и планирует посетить Владивосток в августе 2018 года. 

Напомним, после нескольких лет заморозки стройки Храма возле центральной площади Владивостока, строительство вновь начато. Планируется, что к 2018 году все работы будут завершены. Стройка началась еще в 2011 году и велась на пожертвования, но в 2014 году была заморожена из-за недостатка средств. 

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