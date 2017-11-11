Автолюбитель из Приморья опрокинул свой авто на крышу

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент случился в темное время суток в Михайловке, Михайловский район Приморского края. Водитель легкового автомобиля, при прохождении кольцевого перекрестка не справился с управлением своего транспортного средства и совершил опрокидывание автомобиля на крышу прямо на трассе. По предварительной информации, никто не пострадал.

Стоит отметить, что ситуация на дорогах минувшей ночью осложнилась резким ухудшением погоды. В отдельных районах края выпал снег, местами шел дождь, и трасса буквально превратилась в каток.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить сотрудника ДПС.