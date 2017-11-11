Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ

За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

За перерасчётом пенсии жители Приморья могут обратиться в МФЦ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Рассчитывать на перерасчет страховой пенсии можно приморцам пенсионного возраста, имеющих двух и более детей, а также получавшим невысокую заработную плату или имеющим небольшой трудовой стаж. За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года

Директора краевого многофункционального центра Сергей Александров рассказал, что для перерасчета пенсии необходимо собрать пакет документов(заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие нестраховые периоды, в том числе свидетельства о рождении детей) и обратиться в ближайший многофункциональный центр, отделение Сбербанка, Пенсионного фонда и Почты России.