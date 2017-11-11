В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия 10:45, 11 ноября В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
Навигация маломерных судов в Приморье закрыта 10:32, 11 ноября Навигация маломерных судов в Приморье закрыта
Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья 10:21, 11 ноября Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья
Новостная лента
Ноябрь, 11 суббота
10:59
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
10:59
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда Эксклюзив
10:57
Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ
10:45
В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
10:32
Навигация маломерных судов в Приморье закрыта
10:21
Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья
10:09
«Спартак-Приморье» проиграл на чемпионате Суперлиги Фото
09:56
За сутки в Приморье потушено пять пожаров
09:45
Три авиарейса из Владивостока задерживаются сегодня, 11 ноября
09:34
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 11 ноября
09:22
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и гололед
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:34
Гороскоп на 11 ноября
07:34
ФАС: тариф в плацкарте в 2018 году повышаться не будет
06:30
В России планируют изменить правила рыболовства
05:12
Сотрудники МЧС намерены потушить все лесные пожары в Приморье за сутки
04:37
Некурящим россиянам хотят сократить рабочую неделю
03:35
В России создадут реестр недобросовестных родителей
02:25
Продажи автомобилей в России в октябре выросли на 17,3%
01:37
Алексей Учитель сделает из «Матильды» сериал
00:22
В России увеличены штрафы для водителей за непропуск пешеходов‍
Ноябрь, 10 пятница
23:23
Ученые предлагают «заморить голодом» раковые опухоли
22:47
Приморская школа вошла в 100 лучших образовательных организаций России
22:29
Бурными овациями встретили приморцы Джазовый фестиваль Фото
21:52
Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов
21:16
Житель Приморья поплатился за диких животных
20:19
Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате
19:12
Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по кудо
18:02
Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления
17:50
Во Владивостоке руферы устраивают опасные фотосессии на крыше многоэтажки Видео
17:45
Андрей Бронц станет директором департамента по сельскому хозяйству
17:39
Андрей Тарасенко поздравил полицейских с профессиональным праздником
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4231 (170) от 10 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эхо революции
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
А вот вам и подснежники…
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ

За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

За перерасчётом пенсии жители Приморья могут обратиться в МФЦ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Рассчитывать на перерасчет страховой пенсии можно приморцам пенсионного возраста, имеющих двух и более детей, а также получавшим невысокую заработную плату или имеющим небольшой трудовой стаж. За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года

Директора краевого многофункционального центра Сергей Александров рассказал, что для перерасчета пенсии необходимо собрать пакет документов(заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие нестраховые периоды, в том числе свидетельства о рождении детей) и обратиться в ближайший многофункциональный центр, отделение Сбербанка, Пенсионного фонда и Почты России.

Похожие новости
В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
10:45, 11 ноября 2017 В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия

Андрей Бронц ранее занимал уже занимал эту должность

Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья
10:21, 11 ноября 2017 Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья

Рабочая поездка началась сегодня в 8 утра

ФАС: тариф в плацкарте в 2018 году повышаться не будет
07:34, 11 ноября 2017 ФАС: тариф в плацкарте в 2018 году повышаться не будет

Такое решение было принято «в интересах пассажиров»

Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления
18:02, 10 ноября 2017 Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления

Территории смогут получать финансовую поддержку от администрации города

Андрей Бронц станет директором департамента по сельскому хозяйству
17:45, 10 ноября 2017 Андрей Бронц станет директором департамента по сельскому хозяйству

Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Из Центральной России в Приморье едет вице-губернатор
13:04, 10 ноября 2017 Из Центральной России в Приморье едет вице-губернатор

Андрей Тарасенко анонсировал новое назначение

«Газпром» рассматривает возможность строительства завода СПГ во Владивостоке
10:44, 10 ноября 2017 «Газпром» рассматривает возможность строительства завода СПГ во Владивостоке

Мощность завода может составить 1,5 млн тонн