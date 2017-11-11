В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия

Андрей Бронц ранее занимал уже занимал эту должность

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Директор департамента сельского хозяйства назначен в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Распоряжени об этом уже подписал врио губернатора Андрей Тарасенко.

Как стало известно, руководить сельских хозяйством и продовольствием Приморья вновь будет Андрей Бронц. который сменит Алексея Тарана. Ранее он уже занимал эту должность с 2012 по 2015 годы. После работы в Администрации Приморского края Андрей Бронц руководил Государственным агентством по продовольствию.



