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Общество

Навигация маломерных судов в Приморье закрыта

МЧС подвели итоги летнего периода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 10 ноября, на водных объектах Приморья закрылась навигация маломерных плавательных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Распоряжение было подписано врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Руководитель государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий подвел итоги навигации летнего периода.

За навигационный период 2017 года произошло 66 происшествий, а это на четыре меньше показателя прошлого года. Кроме того, снизилось и количество погибших людей: с 67 до 63 человек. 

На учете сейчас стоит около 37 тысяч маломерных судов, 1900 судов зарегистрировано, проведено 3 000 освидетельствований, 1500 человек аттестовано на право управлять маломерными судами. Составлено более 600 протоколов нарушений правил на водных объектах. Но стоит отметить, что значимых происшествий за этот период не произошло.

«Встречались случаи посадки судов на мель, отказ двигателя. Все они были без катастрофических происшествий. Хотелось бы обратиться к судоводителям, чтобы в следующем навигационном периоде они также ответственно относились к своей безопасности при управлении маломерными судами и следили за техническим состоянием судов», – сообщил Леонид Маковецкий.

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