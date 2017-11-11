Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья

Рабочая поездка началась сегодня в 8 утра

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 11 ноября, отправился с рабочим визитом в Хасанский муниципальный район.

Во время поездки в муниципалитет глава региона посетит школу в селе Барабаш и детский сад в селе Занадворовка, которые пострадали от наводнения этим летом, осмотрит объекты дорожной инфраструктуры района.

Кроме того, врио Губернатора намерен встретиться с депутатами Хасанского района и провести двустороннюю встречу с главой муниципалитета. Корреспондент РИА VladNews следит за развитием событий.