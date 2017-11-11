«Спартак-Приморье» проиграл на чемпионате Суперлиги

«Спартак» - «Самара»: счет 81:69

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел матч чемпионата Суперлиги между приморским «Спартаком» и «Самарой», завершившийся счетом 81:69, сообщает корреспондент РИА VladNews. Судейский состав: Старший судья - Евгений Островский, судья – Александр Богачев, Андрей Андреев, комиссар – Леонид Чудин.

Баскетбольный клуб «Самара» прибыл из Иркутска, где над местным «Иркутском» одержал победу со счетом 77:64. «Спартак» и «Самара» делили третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. У спартанцев за плечами три победы подряд. Но у волжанцев большее преимущество из-за лучшей разницы пропущенных и забитых очков.

Матч во Владивостоке начался с активных позиций хозяинов поля – «Спартака», которые провели три результативные атаки подряд и уже на второй минуте Максим Кривошеев забросил первый мяч. После того, как счет стал 12:8 в пользу «Спартака», баскетболисты «Самары» взяли ситуацию под контроль и завершили четверть с отрывом в 11 очков. Далее разрыв в счете оставался в пределах 10-11 очков и приморцем не удалось его уровнять. Матч завершился со счетом 81:69 в пользу баскетбольного клуба «Самара».

По итогам, в команде «Спартак-Приморье» наибольшее количество очков для команды принес нападающий Артемc Бутянковc – 16, центровой Максим Кривошеев – 13 и защитник Игорь Смыгин – 12. В команде «Самара» наиболее эффективными игроками оказались защитники Алексей Голяхов – 19, Максим Числов – 13 и Линас Лекавичус – 11.

Зрители эмоционально реагировали на все действия родной команды, но были совершенно не гостеприимны для волжанцев - попавшие в сетку мячи «Самары» зал встречал тишиной. «Спартаку» оказывал поддержку главный тренер команды Милош Павичевич, который постоянно находился рядом со спортсменами, руководил заменами и помогал со стратегией поведения на поле. В перерывах между таймами выступала женская группа поддержки «Danceteam».

Особым гостем матча стал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, который ранее на встрече с представителями спортивных организаций высказал желание помогать развитию спорта в Приморском крае, в том числе с привлечением спонсоров. Он также обратил внимание, что и спортивному сообществу надо прилагать максимум усилий для достижения высоких результатов.