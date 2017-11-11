В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия 10:45, 11 ноября В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
Навигация маломерных судов в Приморье закрыта 10:32, 11 ноября Навигация маломерных судов в Приморье закрыта
Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья 10:21, 11 ноября Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья
Новостная лента
Ноябрь, 11 суббота
10:59
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
10:59
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда Эксклюзив
10:57
Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ
10:45
В Приморье назначен новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
10:32
Навигация маломерных судов в Приморье закрыта
10:21
Андрей Тарасенко отправился в Хасанский район Приморья
10:09
«Спартак-Приморье» проиграл на чемпионате Суперлиги Фото
09:56
За сутки в Приморье потушено пять пожаров
09:45
Три авиарейса из Владивостока задерживаются сегодня, 11 ноября
09:34
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 11 ноября
09:22
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и гололед
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:34
Гороскоп на 11 ноября
07:34
ФАС: тариф в плацкарте в 2018 году повышаться не будет
06:30
В России планируют изменить правила рыболовства
05:12
Сотрудники МЧС намерены потушить все лесные пожары в Приморье за сутки
04:37
Некурящим россиянам хотят сократить рабочую неделю
03:35
В России создадут реестр недобросовестных родителей
02:25
Продажи автомобилей в России в октябре выросли на 17,3%
01:37
Алексей Учитель сделает из «Матильды» сериал
00:22
В России увеличены штрафы для водителей за непропуск пешеходов‍
Ноябрь, 10 пятница
23:23
Ученые предлагают «заморить голодом» раковые опухоли
22:47
Приморская школа вошла в 100 лучших образовательных организаций России
22:29
Бурными овациями встретили приморцы Джазовый фестиваль Фото
21:52
Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов
21:16
Житель Приморья поплатился за диких животных
20:19
Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате
19:12
Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по кудо
18:02
Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления
17:50
Во Владивостоке руферы устраивают опасные фотосессии на крыше многоэтажки Видео
17:45
Андрей Бронц станет директором департамента по сельскому хозяйству
17:39
Андрей Тарасенко поздравил полицейских с профессиональным праздником
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4231 (170) от 10 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эхо революции
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
А вот вам и подснежники…
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

«Спартак-Приморье» проиграл на чемпионате Суперлиги

«Спартак» - «Самара»: счет 81:69
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел матч чемпионата Суперлиги между приморским «Спартаком» и «Самарой», завершившийся счетом 81:69, сообщает корреспондент РИА VladNews. Судейский состав: Старший судья - Евгений Островский, судья – Александр Богачев, Андрей Андреев, комиссар – Леонид Чудин.

Баскетбольный клуб «Самара» прибыл из Иркутска, где над местным «Иркутском» одержал победу со счетом 77:64. «Спартак» и «Самара» делили третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. У спартанцев за плечами три победы подряд. Но у волжанцев большее преимущество из-за лучшей разницы пропущенных и забитых очков.

Матч во Владивостоке начался с активных позиций хозяинов поля – «Спартака», которые провели три результативные атаки подряд и уже на второй минуте Максим Кривошеев забросил первый мяч. После того, как счет стал 12:8 в пользу «Спартака», баскетболисты «Самары» взяли ситуацию под контроль и завершили четверть с отрывом в 11 очков. Далее разрыв в счете оставался в пределах 10-11 очков и приморцем не удалось его уровнять. Матч завершился со счетом 81:69 в пользу баскетбольного клуба «Самара».

По итогам, в команде «Спартак-Приморье» наибольшее количество очков для команды принес нападающий Артемc Бутянковc – 16, центровой Максим Кривошеев – 13 и защитник Игорь Смыгин – 12. В команде «Самара» наиболее эффективными игроками оказались защитники Алексей Голяхов – 19, Максим Числов – 13 и Линас Лекавичус – 11.

Зрители эмоционально реагировали на все действия родной команды, но были совершенно не гостеприимны для волжанцев - попавшие в сетку мячи «Самары» зал встречал тишиной. «Спартаку» оказывал поддержку главный тренер команды Милош Павичевич, который постоянно находился рядом со спортсменами, руководил заменами и помогал со стратегией поведения на поле. В перерывах между таймами выступала женская группа поддержки «Danceteam».

Особым гостем матча стал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, который ранее на встрече с представителями спортивных организаций высказал желание помогать развитию спорта в Приморском крае, в том числе с привлечением спонсоров. Он также обратил внимание, что и спортивному сообществу надо прилагать максимум усилий для достижения высоких результатов.

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

Похожие новости
Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате
20:19, 10 ноября 2017 Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате

У клуба появился спонсор

Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по кудо
19:12, 10 ноября 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по кудо

Вход для зрителей свободный

Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию
16:17, 10 ноября 2017 Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию

Начало соревнований в 12 часов

Во Владивостоке прошла серия турниров по шахматам
13:43, 10 ноября 2017 Во Владивостоке прошла серия турниров по шахматам

Турниры проходили в двух возрастных группах

Во Владивостоке пройдет первенство отделения джиу-джитсу муниципальной школы единоборств
10:07, 10 ноября 2017 Во Владивостоке пройдет первенство отделения джиу-джитсу муниципальной школы единоборств

Вход свободный

Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо
06:26, 10 ноября 2017 Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо

Вход свободный

Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно
16:02, 09 ноября 2017 Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно

Масса контейнеровоза составила 5086 тонн