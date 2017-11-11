Три авиарейса из Владивостока задерживаются сегодня, 11 ноября

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Три авиарейса из Владивостока задерживается сегодня, 11 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивосток.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-509, следующий по маршруту Владивосток — Дальнереченск, задерживается на один час. Вылет планировался в 9 часов 10 минут, но перенесся на 10 часов 10 минут. Время регистрации на рейс: 08:23-09:55.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-533, следующий по маршруту Владивосток — Терней, задерживается на один час. Вылет планировался в 9 часов 15 минут, но перенесся на 10 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 09:15-10:00.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-525, следующий по маршруту Владивосток — Пластун, задерживается на один час. Вылет планировался в 9 часов 25 минут, но перенесся на 10 часов 25 минут. Время регистрации на рейс: 09:25-10:10.