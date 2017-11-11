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Во Владивостоке сегодня сильный ветер и гололед

Прогноз погоды на 11 ноября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. В отдельных районах гололедные явления. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +6...-5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный очень сильный. Температура воздуха +1...+3°C.

В Уссурийске облачно, примущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 1...-1°C.

В Находке облачно, утром небольшой снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +2...+4°C.

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