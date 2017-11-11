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Политика и экономика

ФАС: тариф в плацкарте в 2018 году повышаться не будет

Такое решение было принято «в интересах пассажиров»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

В 2018 году тариф на проезд в плацкарте повышаться не будет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Александр Редько сообщил, что в на совещании правительства, которое состоялось в четверг, было принято решение сохранить тарифы на плацкарт на 2018 год на уровне 2017 года.

«По итогам совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года», - рассказал Редько.

По его словам, продажи билетов на проезд в плацкартных и общих вагонах на поезда, отправляющиеся с 1 января 2018 года, РЖД возобновит уже в ближайшее время. В РЖД отметили, что возобновят продажи билетов не позднее 18 ноября.

Решение о сохранении тарифа на плацкарт, отметил Редько, является компромиссным. Он отметил, что оно было принято «в интересах пассажиров».

На минувшей неделе РЖД сообщило о том, что приостанавливает продажи билетов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов с отправлением с 1 января 2018 года из-за отсутствия решения ФАС о размере тарифа на перевозку пассажиров в этих вагонах на 2018 год.

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