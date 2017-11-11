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Общество

В России планируют изменить правила рыболовства

Соответствующий документ могут принять через шесть-восемь месяцев
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

В России изменятся правила вылова рыбы, заявил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, эти меры нужны, удержать вылов лосося на Дальнем Востоке на уровне 200-250 тысяч тонн. Соответствующий документ могут принять через шесть-восемь месяцев.

Лососевая путина этого года стала провальной сразу для нескольких дальневосточных регионов. В Сахалинской области добыли всего 29 тысяч тонн лосося вместо привычных 250 тысяч тонн. Всего по Дальнему Востоку выловили 204 тысячи тонн красной рыбы. Резкое сокращение поголовья лосося ученые связывают с глобальными климатическими изменениями, которые также коснулись Японии, Южной Кореи и Канады.

"Депрессивный период по лососю коснется и нас, это нужно признать. Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тысяч тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200-250 тысячах тонн хотя бы", — сказал Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске.

При этом Общий улов рыбы на Дальнем Востоке составил 350 тысяч тонн. Добиться его удалось за счет новых видов — скумбрии и сардины-иваси.

"Это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет. Также у нас хорошие запасы минтая. Большинство видов находятся на стабильном уровне", — отметил Савчук.

Заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников считает, что пик промысла лосося в мире уже прошел, началось снижение запасов. Прежде всего это коснулось стран южных районов — Кореи и Японии. По его мнению, медленное снижение численности продлится еще много лет, а российский улов будет колебаться на уровне 200 тысяч тонн.

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