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Сотрудники МЧС намерены потушить все лесные пожары в Приморье за сутки

Лесные пожары действуют в том числе в заповедниках края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники МЧС намерены полностью ликвидировать оставшиеся в крае лесные пожары в течение ближайших суток, сообщает РИА VladNews.

"На утро 10 ноября у нас оставалось на контроле 10 природных пожаров, четыре из которых локализовано. После этого поступила информация о ликвидации пожара в Лазовском заповеднике. На 17:00 (10 ноября) на территории края действует семь пожаров, все они локализованы и в течение суток ожидается их ликвидация", - сказал pамначальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.

По его словам, такая ситуация стала возможной благодаря изменению погоды: сейчас над краем проходит циклон, который принес обильные дожди. Как уточняет Приморский гидрометцентр, в ночь на 10 ноября в южной части края выпало 12 мм осадков.

"Сейчас осадки продолжаются в западных и центральных районах... Скоро они начнутся и в Тернейском районе, и в Рудной Пристани на востоке Приморья. Больше всего осадков на восточном побережье ожидается в ночь на субботу", - сказал дежурный синоптик Примгидромета.

Около 300 человек работают на тушении пожаров. Среди них - сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, Приморской поисково-спасательной службы, а также федерального резерва авиалесоохраны. В связи со сложной пожарной обстановкой режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявлен в Тернейском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском городском округе. Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Лесные пожары действуют в том числе в заповедниках края: площадь, пройденная огнем в Сихотэ-Алинском и в Лазовском заповедниках, по данным на четверг, составила 315 и 1,2 тысячи га соответственно.

Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье.

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