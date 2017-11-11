Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходных дней - 11 и 12 ноября

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 11 и 12 ноября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

11 ноября в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

11 ноября в 13 часов – детский кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

11 ноября в 13 часов – мероприятие для старшеклассников «Библиотека – литература – выпускник» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

11 ноября в 13 часов – работа творческой мастерской «Кошка чудесно поёт у огня» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

11 ноября в 14 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

11 ноября в 16 часов – занятия по английскому языку для детей 5-7 дней в рамках проекта«English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

12 ноября в 11:30 - занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

12 ноября в 14 часов - встреча школьников в рамках проекта «Детское издательство» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

12 ноября в 15 часов – выразительное чтение «Весёлая кукушка А. Линдгрен» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

12 ноября в 14 часов – выразительное чтение «Я дельфин» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

Спортивные события

11 ноября в 10 часов - во Владивостоке в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б) состоится чемпионат Приморского края по кудо, посвященный памяти героя Советского Союза М.П. Крыгина. На татами встретятся опытные и титулованные спортсмены – победители международных и всероссийских турниров. Вход свободный.

12 ноября в 10 часов - во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30б, борцовский зал) состоится первенство отделения джиу-джитсу среди младших поясов. Турнир пройдет по правилам «kakuto system» (полноконтактные поединки). Вход свободный.

12 ноября в 10 часов - на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт). В соревнованиях могут принять участие бойцы от 9 до 16 лет. Турнир организован федерацией ушу города Владивостока. Вход свободный.

12 ноября в 11 часов - во Владивостоке пройдет первенство по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра. Вход свободный.

12 ноября в 12 часов - в лесном массиве острова Русский (Форт № 11) состоится командный Кубок Владивостока по спортивному ориентированию. Мероприятие организовано федерацией спортивного ориентирования города совместно с администрацией краевой столицы. Вход свободный.