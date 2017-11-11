Гороскоп на 11 ноября

День идеален для переговоров

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Гороскоп предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. Звезды наделяют силой воли и умением спокойно отстаивать свои интересы, поэтому день идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i, сообщает 1001 Гороскоп.

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Овну благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Овна есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на «ура», но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Овен может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?

Тельцу следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Телец не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.

Звезды гороскопа советуют Близнецам держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Близнецов, исказит ее, а Близнецы в итоге будут ответственными за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Близнецам надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это им будет ой как непросто!

Звезды гороскопа советуют Раку не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Раку стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Рак сэкономит массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Льву следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Льва откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Льву придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Даже самые простые, рутинные дела у Девы могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Деве будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Девы могут возникать сбои, а ее усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют Деве расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы она сбережет.

Весы может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что слова Весов будут неправильно восприняты, а их идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

День Скорпиона пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Скорпиона, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того – он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, в Скорпионе проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Стрелец, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Стрелец не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Стрельца в делах должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Козерога может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Козерог совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.

Водолею придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, согласие Водолея будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Водолея будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Водолей в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Рыбам легче обычного! Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Рыбам переделать все, на что им вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Рыбы продвинутся далеко вперед.