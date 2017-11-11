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Россия

Некурящим россиянам хотят сократить рабочую неделю

Такая мера может положительно сказаться как на экономике страны, так и на здоровье россиян
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в пятницу к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан на 5 часов - до 35 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Парламентарий напоминает, что экономические потери РФ из-за курения составляют около 3% ВВП. Он считает, что органам государственной власти необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан отказываться от курения. "В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени", - пишет Власов.

"В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих", - сообщил он. По мнению депутата, данная мера положительно скажется одновременно и на экономике страны, и на здоровье населения. Депутат отмечает общую тенденцию развития трудового законодательства на сокращение фактического трудового времени.

"В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы", - обращается Власов к Топилину.

В настоящее время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ "нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю".

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