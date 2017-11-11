Продажи автомобилей в России в октябре выросли на 17,3%

Рост продаж зафиксирован восьмой месяц подряд

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре 2017 года выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 148,6 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Рост продаж зафиксирован восьмой месяц подряд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RNS.

За десять месяцев 2017 года продажи выросли на 11,3% — до 1,28 млн автомобилей.

«Восстановление российского автомобильного рынка продолжилось в октябре с результатом, превышающим прошлогодний на солидные 17%. Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года. Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в том году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году», - приводит ассоциация слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.