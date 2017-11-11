Алексей Учитель сделает из «Матильды» сериал

Режиссер рассказал о новой картине

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Режиссер Алексей Учитель заявил, что намерен превратить фильм "Матильда" в сериал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

По словам режиссера, фильм будет состоять из 4 серий и будет идти больше трех часов. В настоящее время завершается монтаж этой версии фильма.

"Помимо телевизионной премьеры фильма, как я надеюсь, потом будет и премьера вот этой более расширенной версии", - уточнил режиссер.

Он добавил, что в мини-сериале "Матильды" будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.

Фильм режиссера Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.