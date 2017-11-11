В России увеличены штрафы для водителей за непропуск пешеходов‍

Правила действуют с 10 ноября

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

В России с 10 ноября вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, ужесточающая штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Новости».

Поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

Ранее норма предусматривала только 1500 рублей штрафа.