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Фоторепортажи

Бурными овациями встретили приморцы Джазовый фестиваль

Выступления известных джазовых исполнителей продолжатся до 17 ноября
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, во Владивостоке начал свою работу XIV Международный джазовый фестиваль, который с нетерпением ждали любители джазового творчества. В рамках открытия фестиваля для жителей и гостей города в Большом зале Приморской краевой Филармонии состоялся концерт известной российской джазовой певицы, участницы третьего сезона программы "Голос" Мариам Мерабовой в сопровождении эстрадного оркестра приморской Филармонии под управлением Дмитрия Бутенко, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В рамках творческого вечера российская певица исполнила как зарубежные, так и отечественные джазовые композиции. После каждого исполнения Мариам кланялась и благодарила столь щедрую на эмоции публику и музыкантов оркестра, которые сопровождали выступление известной джазовой певицы.

На Джазовый фестиваль Мариам Мерабова приехала во Владивосток вместе со своим супругом Арменом Мерабовым, который в творческом вечере сопровождал выступление джазовой певицы в качестве исполнителя на фортепиано.

Стоит отметить, что жители и гости города с первой композиции были воодушевлены творчеством Мариам Мерабовой. Многие, сидя в зрительном зале, восхищались вокальными способностями российского исполнителя и были уверены, что редко удается услышать знаменитых звёзд джазового искусства вживую. Однако, в рамках проведения джазового фестиваля, любители  данного творчества могут не только посмотреть на своих кумиров, но и открыть для себя других исполнителей в джазовой культуре.

Корреспондент РИА VladNews также посетил мероприятие и запечатлел самые яркие моменты концерта.

Напомним, Джазовый фестиваль во Владивостоке продлится в Приморской краевой Филармонии до 17 ноября. В рамках мероприятия жители и гости города могут услышать исполнение джазовых композиций музыкантов из США, Японии, Кубы, Израиля и Приморья

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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