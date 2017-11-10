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Общество

Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов

Артист долгое время страдал от онкологического заболевания
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщает РИА VladNews со  ссылой на "Известия". 

Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни известного сатирика произошло летом 2016 года, в результате чего Задорнов отменил все свои выступления и гастроли.

В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии. По словам близких и родственников, лечение помогло заметно улучшить состояние артиста.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Михаил Задорнов был очень популярен у россиян, на концертах и выступлениях сатирика всегда были аншлаги. Одной из главных тем для монологов Задорнова была критика в адрес западных культуры и образа жизни.

Стоит отметить, что со своими выступлениями Михаил Задорнов приезжал и во Владивосток.

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