Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщает РИА VladNews со ссылой на "Известия".
Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни известного сатирика произошло летом 2016 года, в результате чего Задорнов отменил все свои выступления и гастроли.
В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии. По словам близких и родственников, лечение помогло заметно улучшить состояние артиста.
Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.
Михаил Задорнов был очень популярен у россиян, на концертах и выступлениях сатирика всегда были аншлаги. Одной из главных тем для монологов Задорнова была критика в адрес западных культуры и образа жизни.
Стоит отметить, что со своими выступлениями Михаил Задорнов приезжал и во Владивосток.