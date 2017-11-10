Андрей Бронц возвращается в кресло вице-губернатора края по сельскому хозяйству

Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Стало известно, кто будет занимать должность вице-губернатора края по сельскому хозяйству и продовольствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Руководить департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края будет Андрей Бронц. Данное распоряжение подписал врио Губернатора Андрей Тарасенко.

Андрей Бронц сменит на этом посту исполнявшего обязанности директора ведомства Алексея Тарана.

Отметим, Андрей Бронц ранее занимал должность директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия с 2012 по 2015 годы. Во время его работы руководителем ведомства увеличилась площадь пахотных земель, запущено производство якорного резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Трейд», была обеспечена стабильная работа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. После работы в Администрации Приморского края руководил Государственным агентством по продовольствию.