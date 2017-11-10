Житель Приморья поплатился за диких животных

Капитан пытался вывезти за границу части тел медведя и кабарги

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Первомайским районным судом Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении капитана одного из транспортных рефрижераторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в апреле текущего года житель Находки пытался незаконно вывезти из России в Республику Корея части тел кабарги и медведя.

Незадекларированный груз обнаружен и изъят во время отхода судна из порта Владивосток. Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор приморцу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначил капитану наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и выплаты штрафа в размере 100 тысяч рублей.