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Общество

Житель Приморья поплатился за диких животных

Капитан пытался вывезти за границу части тел медведя и кабарги
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Первомайским районным судом  Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении капитана одного из транспортных рефрижераторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в апреле текущего года  житель Находки  пытался незаконно вывезти из России в Республику Корея части тел  кабарги и медведя.

Незадекларированный груз обнаружен и изъят во время отхода судна из порта Владивосток. Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор приморцу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначил капитану наказание в  виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и выплаты штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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