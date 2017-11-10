Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате

У клуба появился спонсор

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Группа компаний «Аква-Ресурсы» стала титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» и уже на следующей неделе погасит все долги перед командой по зарплате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю.

Во время встречи Андрей Тарасенко и генеральный директор компании и Руслан Кондратов во время встречи обсудили дальнейшую стратегию клуба.

«Сегодня утром мы уже перевели первый транш футбольному клубу “Луч-Энергия”, на следующей неделе полностью погасим задолженность по зарплате», – проинформировал Руслан Кондратов.

По словам спонсора, сейчас первоочередные задачи – вернуть болельщиков на трибуны и развивать детско-юношеский футбол, чтобы приморцы гордились своей футбольной командой.

Андрей Тарасенко поблагодарил Руслана Кондратова за намерение выступить спонсором легендарного приморской команды и подчеркнул, что в клубе должен быть жесткий финансовый контроль.

«Мы в свою очередь также будем помогать вам развивать футбол в регионе», – заявил врио Губернатора.

Напомним, ранее на встрече с представителями спортивных организаций региона Андрей Тарасенко заявил, что готов помогать развитию спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Отметим, на данный момент в группу компаний «Аква-Ресурсы» входит терминал Астафьева, Далькомхолод, Сухой порт в Артеме, Восточный страховой альянс и Тихоокеанский бункерный терминал.