В России создадут реестр недобросовестных родителей

Законопроект разработант по поручению Президента РФ

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Минобрнауки РФ разработало законопроект, который предусматривает создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "РИА Новости".

Несмотря на то, что недобросовестные родители, усыновители и опекуны в России не могут, согласно Семейному кодексу, усыновить ребенка или быть его опекуном, такая практика в стране все же существует. Причина — в отсутствии порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах между компетентными органами.

"В 2016 году 33979 родителей были лишены родительских прав, 8165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения ‎об отстранении от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей и об отмене усыновления по вине усыновителя", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, отмечает министерство, в настоящее время отсутствует реестр об оказании сиротам социальной поддержки, а существующие в некоторых субъектах системы содержат, например, только сведения о реализации жилищных прав детей-сирот или сведения об оказании адресной социальной помощи. Подчеркивается, что из-за отсутствия взаимодействия между регионам эффективность таких систем возможно рассматривать только в рамках конкретного субъекта РФ.

Поэтому законопроект предлагает также дополнить банк информации о детях, оставшихся без попечения родителей, информацией об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и мерах помощи, которая была им оказана.