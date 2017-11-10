Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления

Территории смогут получать финансовую поддержку от администрации города

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Что такое ТОС – территориальное общественное самоуправление, зачем ТОСы нужны жителям Владивостока, как могут работать и какие вопросы решать – эти вопросы обсудили в администрации города Владивостока в ходе рабочего совещания под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В обсуждении приняли участие специалисты профильных управлений администрации города.

Как было сказано в ходе совещания, по законодательству Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является одной из форм организации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов или улиц. Благодаря собственным инициативам, взаимодействию с властью и возможным привлечением спонсоров жители смогут решать актуальные вопросы благоустройства и выбирать, что необходимо в первую очередь сделать в их дворе или даже микрорайоне.

Как подчеркнул и.о. главы города Алексей Литвинов, ТОСы должны представлять реальные интересы людей по вопросам благоустройства. Примеры успешной работы таких объединений граждан есть в Хабаровском крае, Еврейской области и некоторых других регионах нашей страны.

Планируется, что территориальные общественные самоуправления во Владивостоке смогут получать финансовую поддержку от администрации города. Кроме этого, было отмечено, что работу по развитию ТОСов начал не только муниципалитет, но региональная власть. Так, планируется предусмотреть на следующий год средства в краевом бюджете на субсидии ТОСам для лучших проектов благоустройства.

«Территории общественного самоуправления нужны во Владивостоке, и городские власти готовы по возможности помогать и поддерживать такие формирования, – сказал Алексей Литвинов. – Благодаря ТОСам жители Владивостока могут решить многие вопросы, в том числе, благоустройства своих домов и дворов».

Отметим, что ТОС может осуществлять свою деятельность в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон и иные территории проживания граждан. Создание территориального самоуправления будет способствовать реализации инициатив и предложений жителей. Организовавшиеся в ТОС граждане смогут формулировать свои предложения, идеи, обсуждать их и совместными силами реализовывать. Как правило, наиболее часто в ТОСах поднимаются вопросы благоустройства места проживания, организации спортивных или детских площадок, проведения культурных мероприятий и т.п.

По итогам заседания было принято решение о создании в краевом центре Общественного совета по развитию общественного самоуправления при администрации города Владивостока. Общественный совет, в состав которого войдут представители власти и общественности, поможет жителям подробно разобраться в вопросах создания и работы ТОСов.

Обо всех тонкостях и деталях создания и работы территорий общественного самоуправления планируется рассказывать и на занятиях школы жилищного просвещения «Управдом». О месте и времени занятий будет сообщено дополнительно.