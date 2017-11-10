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Во Владивостоке руферы устраивают опасные фотосессии на крыше многоэтажки

На что готовы подростки ради экстремальных селфи?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Бесстрашные подростки бегают по крыше 13-этажного дома в поисках острых ощущений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Монтажная. Житель дома напротив запечатлел на камеру подростков-руферов, совершающих опасные трюки на крыше 13-этажного здания. Судя по всему, ребята хотели снять на видео свои "вырутасы" для дальнейшего выкладывания в сеть.

"аж сердце в пятки уходит", - комментируют пользователи социальных сетей. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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