Во Владивостоке руферы устраивают опасные фотосессии на крыше многоэтажки

На что готовы подростки ради экстремальных селфи?

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Бесстрашные подростки бегают по крыше 13-этажного дома в поисках острых ощущений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Монтажная. Житель дома напротив запечатлел на камеру подростков-руферов, совершающих опасные трюки на крыше 13-этажного здания. Судя по всему, ребята хотели снять на видео свои "вырутасы" для дальнейшего выкладывания в сеть.

"аж сердце в пятки уходит", - комментируют пользователи социальных сетей.

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