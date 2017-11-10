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Общество

Андрей Тарасенко поздравил полицейских с профессиональным праздником

Лучшим сотрудникам вручили грамоты и ведомственные награды
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в торжественном мероприятии, которое посвящено 100-летию со Дня образования Советской милиции и празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Почетными гостями также стали председатель Законодательного собрания Александр Ролик, уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Приморскому краю Светлана Морозова, руководители администрации Владивостока, правоохранительных и надзорных ведомств Приморья, ветераны МВД, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

С приветственным словом к присутствующим обратился генерал-майор полиции Николай Афанасьев. Он подчеркнул, что в истории ведомства немало ярких и поистине героических страниц, наполненных примерами мужества, стойкости и самопожертвования. Рабоче-крестьянской милиции пришлось решать задачи борьбы с контрреволюцией и бандитизмом, обеспечивать безопасность граждан. И хотя не было четкого структурного построения, профессионального ядра, эту задачу сотрудники ведомства выполнили. Как бы ни менялись названия, кадровый состав и профессиональные методы работы полиции, ее задачи оставались прежними. Это охрана общественного порядка и борьба с преступностью. Именно от сотрудников органов внутренних дел зависят порядок на улицах, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности.

Глава УМВД Приморья поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу, а представителей законодательной и исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих ведомств, институтов гражданского общества и средств массовой информации, членов добровольных народных дружин - за деятельную помощь и эффективную совместную работу по защите жителей и гостей края от преступных посягательств, обеспечению общественного правопорядка и безопасности граждан, повышению правосознания жителей края.

Слова признательности за помощь в повседневной служебной деятельности, поддержание традиций взаимовыручки и профессионального единства были адресованы старшему поколению - ветеранам, которые посвятили службе в органах внутренних дел не одно десятилетие.

Память сотрудников органов внутренних дел Приморья, погибших при исполнении служебного долга, собравшиеся почтили минутой молчания.

Николай Афанасьев поздравил коллег, ветеранов с профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, мира и понимания в семьях, всех человеческих благ.

Лучшим сотрудникам органов внутренних дел, представителям институтов гражданского общества, ветеранам вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы края и сотрудники полиции.

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