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Общество

В выходные в Приморье ожидаются заморозки, снег и гололед

Температура воздуха выхолодится до -20°С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Приморье находится во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Предстоящей ночью вкрае сохранятся осадки, в восточной половине местами сильные, в основном в виде снега. Высока вероятность гололедных явлений. Ночью ветер перейдет от южного к северо-западному, и начнет усиливаться. В континентальных районах порывы 13–18 м/с, на побережье до 23–28 м/с. Минимальные температуры составят −3…−9 °C, на побережье +2…−2 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Завтра, 11 ноября, снег в Приморье начнет ослабевать. Сильный снег еще возможен на северо-востоке края. С вторжением холодной воздушной массы продолжит понижаться температурный фон. В дневные часы на большей территории столбики термометров остановятся у значений −2…+3 °C, на северо-востоке до −7 °C.

Во Владивостоке в субботу днем не исключен слабый снег, сильный северо-западный ветер порывами до 20–25 м/с, в дневные часы столбики термометров покажут +1…+3 °C.

В воскресенье ночью давление будет расти, на большей части Приморского края осадков не ожидается, лишь на северо-востоке сохранится небольшой снег. Ветер начнёт успокаиваться. Основной фон минимальных температур воздуха понизится до−6…−11 °C, в горных районах до −19 °C, на побережье −1…−6 °C. Днем погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Пришедшая воздушная масса начнёт трансформироваться в сторону тепла, и дневной прогрев увеличится на 5–11 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, во Владивостоке без осадков, ночью −3…−5 °C, днем +4…+6 °C.

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