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Общество

Необычный медосмотр прошли барсуки и лисы на «Земле леопарда»

Эксперты сообщили, что все животные выглядят клинически здоровыми
Фото: Нациальный парк Фото: Нациальный парк "Земля леопарда"
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Дикие звери «Земли леопарда» стали объектом ветеринарных исследований. Настоящий медосмотр мелким животным в лесу устроили для выявления потенциально опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать их крупным соседям – дальневосточному леопарду и амурскому тигру, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Уникальная для юго-западного Приморья работа проводится в рамках совместного проекта ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и ФГБУ «Земля леопарда». По ее результатам ученые рассчитывают разработать стратегию предотвращения вспышек эпидемий среди животных.

В природе все взаимосвязано: опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других лесных обитателей. Это может приводить как к гибели отдельных особей, например тигров, заражающихся от своих жертв, так и к потере целых популяций. Поэтому значимость профилактических медосмотров сложно переоценить.

Чтобы выяснить, каким болезням могут быть подвергнуты редчайшие кошки планеты, в заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда) начали «эко-охоту». «Вызвать» зверей на прием к врачу в лесу непросто, поэтому своих пациентов – мелких млекопитающих – ветеринары находят с помощью живоловушек – специальных контейнеров с приманкой.

Во время обследования специалисты уделяют внимание каждому аспекту звериного здоровья. Временно обездвиженное животное после тщательного осмотра взвешивают, измеряют параметры его тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. По завершении всех процедур зверя отпускают, и он благополучно скрывается в тайге.

Собранные образцы проходят предварительный анализ и подготавливаются к отправке в ветеринарную лабораторию. Здесь начнется следующий этап работы, в ходе которого материал будет исследован на предмет наличия маркеров инфекционных заболеваний.

Первыми «клиентами» ветеринаров стали несколько барсуков и лисица. При этом рыжая красавица порадовала специалистов не только своей отличной физической формой, но и фотогеничностью. 

«Предварительные оценки состояния здоровья обитателей заповедника очень радуют: встреченные нами животные выглядят клинически здоровыми, ведут себя активно и отличаются упитанностью – у них есть все шансы на благополучную зимовку, – подчеркнула Надежда Сулихан, ветеринарный врач, младший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Еще одним аспектом проведенной работы стали результаты фотомониторинга: на время диспансеризации в заповеднике была создана дополнительная сеть автоматических камер. Полученные данные демонстрируют, что жизнь на лесных тропах буквально бьет ключом. Фотоловушки регулярно фиксировали в районе проведения исследований множество животных, в том числе обитающих здесь леопарда и тигра, которые пользуются одной тропой. Специалисты не исключают, что дальнейший анализ полученных видеоматериалов может принести новые открытия.

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