Во Владивостоке джип упал с косогора

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария с участием одного автомобилиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе Катерной. Водитель автомобиля марки Toyota Hilux Surf не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы, в результате чего автомобиль упал с большой высоты вниз. Как сообщают очевидцы с места аварии, сам водитель жив. Сейчас на данном участке трассы работают сотрудники ДПС.

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