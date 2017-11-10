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Общество

Морепродукты с мышьяком продавали в Приморье

Продукция была отправлена на исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье в лососевой икре и трубаче местного производства выявлены несоответствия нормам качества и безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, по результатам испытаний проб, отобранных от 3 партий лососевой икры, специалистами лаборатории выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующие о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке. Помимо этого, в икре также нашли бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесень.

Пробы трубача показали содержание мышьяка, превышающее норму в 3,92 раза.

Часть лабораторных исследований проводилась в рамках государственного пищевого мониторинга, остальные – в рамках производственного контроля на предприятиях.

По каждому случаю результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Также результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Приморского края, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. 

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