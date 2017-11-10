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Общество

В Приморье могут ввести штраф за выезд на лёд

Эксперты напомнили приморцам правила поведения на водных объектах
Фото: 24auto.ru Фото: 24auto.ru
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В Приморском крае рассматривается вопрос о возвращении административной ответственности за выезд автомобилистов на лёд.Это стало известно в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Интерфакс-Дальний Восток» сегодня, 10 ноября, сообщает корреспондент РИА VladNews.В 2013 году сумма штрафа составляла полторы тысячи рублей, однако в дальнейшем решение штрафные санкции были отменены. 

«Мы активно сотрудничаем с представителями краевой администрации и с депутатами Законодательного собрания по вопросу введения штрафных санкций для автомобилистов, которые оставляют свои автомобили на льду. В 2013 году по этому случаю действовала административная комиссия, который мы, в ходе проверок, отправляли данные зафиксированных нарушителей. В дальнейшем, административная ответственность была отменена, но до сих пор выезд на лёд категорически запрещен на всех водных территориях края»,- сообщил Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.

Стоит отметить, что в зимний период текущего года в Приморье погибли 16 человек из-за нарушения правил нахождения на льду. По мнению Леонида Маковецкого, трагические события происходят из-за провала автомобиля под лёд.

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