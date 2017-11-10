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Сотрудники полиции предстанет перед судом во Владивостоке

Обвиняемый обвиняется в мошенничестве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска, который обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемый, используя свое служенное положение сотрудника полиции, сделал попытку обманным путем похитить у гражданина деньги в сумме 1,1 млн. рублей. Он предложил за указанную сумму решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности супругу потерпевшего, в отношении которой в отделе полиции находился материал доследственной проверки в связи с обнаружением у нее наркотического средства. По договоренности вместо части денежных средств в сумме 500 тыс. рублей потерпевший передал обвиняемому автомобиль, однако при передаче транспортного средства последний был задержан сотрудниками службы безопасности УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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